В сторону Израиля с 10 мая по утро 12 мая террористами было выпущено около 850 ракет

Израиль также ответил на это, атаковав военные объекты Палестины, пишет "РБК".

За полтора часа до удара власти Израиля предупредили местных жителей, чтобы те срочно эвакуировались.

Данных о жертвах этого нападения пока нет. Всего в результате обстрелов в секторе Газа погибли уже около 40 человек, в том числе десять детей.

В Twitter показали, как ракета со стороны Израиля попала в 13-этажный дом, где находился офис движения ХАМАС.

Видео - здесь.

Напомним, в Израиле вспыхнули массовые беспорядки.

По словам мэра еврейско-арабского города Яир Ревиво, контроль над ситуацией был полностью потерян.

Местные власти просят ввести войска, объявить чрезвычайное положение и комендантский час.

"Я призвал премьер-министра объявить в Лоде чрезвычайное положение. Позвонить в Армию обороны Израиля. Чтобы ввести комендантский час, чтобы восстановить тишину... Это гигантский инцидент – интифада арабских израильтян. Вся работа, которую мы проделывали здесь в течение многих лет, пошла насмарку", – заявил Ревиво.

Также он рассказал, что сейчас происходит в городе.

"Горят синагоги. Подожжены сотни машин. Сотни арабских головорезов бродят по улицам… В Лоде разразилась гражданская война", – сказал мэр и что "ничего подобного не было в истории Израиля".

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил чрезвычайное положение в городе.

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