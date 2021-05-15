Счастье и приятные события ждут на этих выходных 15-16 мая трех знаков Зодиака, кому же повезло

Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на сайт ТСН этот май довольно напряженный для всех знаков Зодиака. В этот период, как никогда работает поговорка: "что посеешь, то и пожнешь". Однако, на этих выходных некоторым знакам Зодиака очень повезет. Так, среди счастливчиков, по словам астроголов три знака – Близнецы, Лев и Весы.

Близнецы

У представителей этого знака Зодиака очень хорошо развита интуиция, но на этих выходных вам удастся даже превзойти самих себя. Ваш дар интуиции будет распространяться не только на события, а на людей. "Чуйка" на людей поможет вам распознать, что представляет собой человек и определить, хороший он или с плохими намерениями. Эта способность поможет вам завести новых друзей.

Лев

Прислушивайтесь к сигналам своего тела, которые оно будет вам посылать. Для Львов-женщин эти выходные могут стать приятными в плане того, что они могут узнать о долгожданном пополнее. Если чувствуете недомогание или слабость, то примите витамины и прогуляйтесь на свежем воздухе.

Весы

Судьба вам будет отправлять сигналы, которые имеют важный смысл – ничего в вашей жизни не происходит просто так, все имеет значение. Причем это касается не только этих выходных, но и дальнего будущего. Вскоре вы сможете четко и ясно понять, чем хотите заниматься и сможете совершить правильные шаги в этом направлении.

Напомним, Астролог Павел Глоба предрек денежный апрель четырем знакам Зодиака: кому суждено разбогатеть.

Как сообщала Politeka, Астролог Павел Глоба предупредил четыре знака Зодиака о грядущих неудачах: "Все может пойти под откос".

Также Politeka писала, Астролог Глоба предрек начало белой полосы в жизни четырех знаков Зодиака: "Звезды в идеальном положении".