Известная актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, восхитила натуральной красотой

Голливудской красотке 41 год, но благодаря тщательному уходу за собой, она выглядит намного моложе, пишет Politeka.net.

В повседневной жизни артистка не любит яркий макияж, отдавая предпочтение бесцветным бальзамам для губ и легким тональным средствам. Звезда использует увлажняющие крема, которые питают кожу.

Кроме того, Ольга поддерживает свою стройную фигуру, отказавшись от сладкого, но при этом иногда позволяет себе съесть шоколадных конфет. А так особо красотка диет не придерживается.

На новом фото в Инстаграм звезда позировала без макияжа, демонстрируя натуральную красоту. Кожа Ольги просто сияла, вид ее был свежим и привлекательным.

"Сегодня последний день съемок фильма «Белый слон». Все еще снимают..... #WhiteElephant @actionjessevjohnson", - написала артистка.

За четыре часа публикация собрала более 8000 лайков и много комментариев.

"Такая прекрасная", "Поздравляю. С нетерпением жду встречи", "Какая красота !! 😍", "Приятно 👍🏾 Всегда любуюсь. Ухты выглядишь красиво. Другой вид 💃🔥🔥💐", "Я так восхищаюсь твоей красотой 😍🙌", "Какая красота", - написали пользователи сети.

Напомним, Ольга Куриленко получила главную роль в очередной серии бондианы «Квант милосердия» в 2008 году. Чуть позднее она снялась в картинах «Центурион», «Там обитают драконы», «Экспат», «Семь психопатов» и других.

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