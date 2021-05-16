Погода в конце мая и начале июня готовит украинцам неприятный сюрприз

Об этом предупредила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова, передает «Обозреватель».

Сообщается, что погода будет прохладной, вплоть до заморозков, хотя теплые дни также будут. При этом эксперт отметила, что такая погодная обстановка полностью соответствует научным моделям.

По словам метеоролога, май 2021 года похож на май, который был характерен для 1980-х годов.

"Май идет спокойно. И теплые, и холодные дни в пределах тех норм, которые были всегда", – отметила она.

Резкого похолодания следует ожидать во второй половине мая и в начале июня, предупредила метеоролог.

"В начале июня могут быть заморозки. Это то, что было рассчитано. А как оно получится, посмотрим", - сказала Мартазинова.

Напомним, ранее сообщалось, что лето 2021 года будет достаточно жарким, но с дождями и грозами. Такой прогноз озвучил народный синоптик Леонид Горбань. Много дождей и бурь ожидается особенно в июле и августе. Кроме того. сообщается, что начало июля ознаменуется аномальной жарой.

Напомнить, лето с грозами и жарой до +27 ворвется в Украину раньше времени: в каких областях будет теплее всего.

Как сообщала Politeka, жара и дожди с грозами: синоптики предупредили о сильной погоде на выходных.

Также Politeka писала, что будет почти лето: дожди и грозы сменятся жарой в Украине, названа дата.