Изверг избил ребенка до бессознательного состояния

От полученных телесных повреждений мальчик скончался в больнице, говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева.

Жуткий инцидент произошел летом 2020 года в доме на улице Шолом-Алейхема, что в Деснянском районе.

Медики получили сообщение о том, что из окна многоэтажки выпал 6-летний ребенок.

На месте правоохранители опросили свидетелей и установили, что мальчику нанес телесные повреждения его 38-летний крестный отец, который был пьян.

Суд признал мужчину виновным.

13 лет мужчина будет отбывать наказание в виде лишения свободы.

К слову, в Киеве скорая ехала сквозь ярмарку на дороге

Авторы публикации пишут, что на улице Калнышевского в Киеве скорая "с боем" едет сквозь ярмарку, перекрывшую дорогу.

"Домашняя колбаса важнее жизни. Для тех, кто не знает, это кратчайший путь к больнице. Есть и другой путь, но длиннее, а бывает так, что каждая минута на счету", - говорится в сообщении.

Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.

Как сообщала Politeka, под Киевом полицию подняли на уши: девочку напоили и вывезли на окраину города.

Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.