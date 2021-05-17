Изверг избил ребенка до бессознательного состояния
От полученных телесных повреждений мальчик скончался в больнице, говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева.
Жуткий инцидент произошел летом 2020 года в доме на улице Шолом-Алейхема, что в Деснянском районе.
Медики получили сообщение о том, что из окна многоэтажки выпал 6-летний ребенок.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Заморозки в июне, украинцев предупредили о новом погодном испытании: «Вплоть до…»
На берег вымыло черное существо с острыми зубами: фото глубоководного монстра
Ядовитые существа атаковали украинцев, появились снимки: "После укуса тошнит"
Заробитчанка рассказала о жизни в Польше: "Платили вдвое меньше, чем полякам, но..."
На месте правоохранители опросили свидетелей и установили, что мальчику нанес телесные повреждения его 38-летний крестный отец, который был пьян.
Суд признал мужчину виновным.
13 лет мужчина будет отбывать наказание в виде лишения свободы.
К слову, в Киеве скорая ехала сквозь ярмарку на дороге
Авторы публикации пишут, что на улице Калнышевского в Киеве скорая "с боем" едет сквозь ярмарку, перекрывшую дорогу.
"Домашняя колбаса важнее жизни. Для тех, кто не знает, это кратчайший путь к больнице. Есть и другой путь, но длиннее, а бывает так, что каждая минута на счету", - говорится в сообщении.
Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.
Как сообщала Politeka, под Киевом полицию подняли на уши: девочку напоили и вывезли на окраину города.
Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.