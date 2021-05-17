Пьяная дочь зверски избила отца

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

15 мая в полицию позвонили медики "скорой" и сообщили о том, что они констатировали смерть мужчины из-за сильных телесных повреждений.

Выяснилось, что в тот вечер между дочерью и ее 61-летним отцом возник конфликт.

Пьяная женщина ударила своего отца ножом в грудь - потерпевший скончался.

Правоохранители по данному факту начали уголовное производство. За содеянное ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что изверг избил ребенка до бессознательного состояния.

От полученных телесных повреждений мальчик скончался в больнице, говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева.

Жуткий инцидент произошел летом 2020 года в доме на улице Шолом-Алейхема, что в Деснянском районе.

Медики получили сообщение о том, что из окна многоэтажки выпал 6-летний ребенок.

На месте правоохранители опросили свидетелей и установили, что мальчику нанес телесные повреждения его 38-летний крестный отец, который был пьян.

Суд признал мужчину виновным.

13 лет мужчина будет отбывать наказание в виде лишения свободы.

Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.

Как сообщала Politeka, под Киевом полицию подняли на уши: девочку напоили и вывезли на окраину города.

Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.