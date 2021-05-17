"Укрзализныця" попала в очередной скандал

16 мая в поезде Рахов - Одесса произошел прорыв трубы - вагон затопило водой, сообщил в Facebook пассажир поезда Андрей Мрыга.

"Й* вашу мать! Поезд 026 "Рахов-Одесса", Вы требуете колоссальные средства за пассажирские перевозки, а сами не можете заменить трубу, которой 30 лет?! Вы серьезно ?!", - пишет пассажир.

Как сообщил Андрей, труба треснула при резком толчке вагона.

"Вонь невыносимая. Но виновным сделают дежурного по вагону как всегда, потому что это его вагон. Не уйдете ли Укрзализныця от ответственности? Может купите обещанные новые вагоны?".

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Так, украинцы пожалоались на огромные очереди к кассе, которые постоянно образовываются на станции Буча. Причина этого в том, что на станции работает только одна касса, а это приводит к столпотворению и к тому, что люди опаздывают на работу.

Об этом сообщил мужчина по имени Кирилл Кухельный и показал снимок огромной очереди.

Мужчина сообщил, что еще с 2019 года начал оставлять заявки на горячую линию "Укрзализныци", чтобы на станции в Буче работали две кассы.

"На часах 7:25 и позади меня очередь вплоть до путей. Доколе. Станция Буча. Будний день", - отметил пользователь сети под снимком.

В сети украинцы поддержали возмущение мужчину, назвав происходящее "каменным веком", "ужасом" и "издевательствомм над людьми".

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