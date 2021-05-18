В Киеве 17 мая 15-летний парень прыгнул с моста, пытаясь покончить жизнь самоубийством

К счастью, юноша выжил, но сейчас он находится в тяжелом состоянии. Издание "Моя Киевщина" установило личность подростка и сообщает, что им оказался 15-летний сын Дианы и Владимира Родиковых, многодетных родителей, которые воспитывали трех своих и восемь приемных детей. Кроме того, у них было двое старших совершеннолетних детей - взрослые, он живут уже отдельно от семьи.

Сообщается, что в 7 часов утра 15-летний парень ушел из дома в селе Липовый Скиток, что на Фастовщине, предварительно написав о том, что намерен покончить жизнь самоубийством. На поиски парня были ориентированы оперативники, спецназовцы, ювенальные полицейские Киевщины, работники Фастовского районного управления полиции, подключена аэроразведка.

Днем 17 мая на спецлинию полиции "102" поступило сообщение о том, что в столице 15-летний парень прыгнул с моста. На место происшествия прибыли патрульные полицейские Киева и медики. Врачи госпитализировали юношу в больницу, сейчас он находится в тяжелом состоянии. Правоохранители Киевской области выяснили, что пострадавшим является пропавший на Фастовщине несовершеннолетний.

Украинцы ошеломлены трагедией семьи. В Сети пишут слова поддержки.

«Крепкого здоровья! Пусть все преодолеется!», «О, Боже, дети», «Пусть Бог сохранит всю семью!!! А особенно молодого человека!!! Молюсь», «Господи, помоги этом мальчику и всем детям циеи семьи! Им сейчас очень тяжело, потеряв папу и маму! У детей психика еще не сформирована, поэтому такие непредсказуемые отчаянные поступки», «О Боже! Еще от смерти родителей не отошли, как новая беда постучалась... Божьей поддержки мальчику на пути к выздоровлению», «Боже... Парень, живи! Это очень страшная боль, но его надо пережить. Еще такой молодой. Все впереди», - пишут в Сети.

Детский дом семейного типа Родиковых в Киевской области было обустроен в 2014 году. Сюда семья переехала из оккупированной Макеевки после начала вооруженного конфликта. Родиковы воспитывали 13 детей (пятерых родных (двое уже совершеннолетние) и восемь приемных.

Временно они жили в Киево-Святошинском районе Киевской области. В 2017 году государство помогло семье купить дом в селе Липовый Скиток в Васильковском районе, куда они и переехали.

В марте супругов Родиковых из-за осложнений коронавируса госпитализировали в Васильковскую центральную районную больницу. Болезнь им побороть не удалось. Владимир умер 20 марта. Диану перевели в реанимацию, где 29 марта она также умерла, оставив сиротами 13 своих детей.

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