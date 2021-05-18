10-летняя украинка написала маме странную записку и ушла из дома

Вечером 17 мая жительница Южноукраинска Николаевской области заявила в полицию о пропаже 10-летней дочки.

Женщина показала записку, которую написала девочка. В ней девочка просила, чтоб ее не искали и отключила телефон.

На поиски ребенка подняли все отделение полиции №3 Вознесенского райуправления.

Начали отрабатывать места возможного пребывания девочки и за короткий период времени заметили похожую по описанию школьницу, которая гуляла по ночному парку недалеко от дома.

Девочку передали матери и провели с обеими воспитательную беседу.

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Так, украинцы пожалоались на огромные очереди к кассе, которые постоянно образовываются на станции Буча. Причина этого в том, что на станции работает только одна касса, а это приводит к столпотворению и к тому, что люди опаздывают на работу.

Об этом сообщил мужчина по имени Кирилл Кухельный и показал снимок огромной очереди.

Мужчина сообщил, что еще с 2019 года начал оставлять заявки на горячую линию "Укрзализныци", чтобы на станции в Буче работали две кассы.

"На часах 7:25 и позади меня очередь вплоть до путей. Доколе. Станция Буча. Будний день", - отметил пользователь сети под снимком.

В сети украинцы поддержали возмущение мужчину, назвав происходящее "каменным веком", "ужасом" и "издевательствомм над людьми".

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