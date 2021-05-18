Украинские туристы больше двух дней не могут вернуться домой

Туристы застряли на Кипре, две попытки улететь не увенчались успехом, сообщается в Telegram-канале "ХС | Харьков".

"По непонятным причинам не выпускают самолеты рейса Ларнака-Харьков. Уже два дня привозят в аэропорт и сидим ждем, ничего не говорят, а потом обратно увозят", - пишут авторы публикации.

Пассажиры отмечают, что тесты на Covid уже стали недействительны.

"В итоге рейс сначала перенесли на 17 мая, а теперь на 18 мая. Тесты уже недействительны и всем пассажирам сказали делать новые за свой счет", - добавили пассажиры.

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Так, украинцы пожалоались на огромные очереди к кассе, которые постоянно образовываются на станции Буча. Причина этого в том, что на станции работает только одна касса, а это приводит к столпотворению и к тому, что люди опаздывают на работу.

Об этом сообщил мужчина по имени Кирилл Кухельный и показал снимок огромной очереди.

Мужчина сообщил, что еще с 2019 года начал оставлять заявки на горячую линию "Укрзализныци", чтобы на станции в Буче работали две кассы.

"На часах 7:25 и позади меня очередь вплоть до путей. Доколе. Станция Буча. Будний день", - отметил пользователь сети под снимком.

В сети украинцы поддержали возмущение мужчину, назвав происходящее "каменным веком", "ужасом" и "издевательствомм над людьми".

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