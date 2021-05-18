Украинские туристы больше двух дней не могут вернуться домой
Туристы застряли на Кипре, две попытки улететь не увенчались успехом, сообщается в Telegram-канале "ХС | Харьков".
"По непонятным причинам не выпускают самолеты рейса Ларнака-Харьков. Уже два дня привозят в аэропорт и сидим ждем, ничего не говорят, а потом обратно увозят", - пишут авторы публикации.
Пассажиры отмечают, что тесты на Covid уже стали недействительны.
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"В итоге рейс сначала перенесли на 17 мая, а теперь на 18 мая. Тесты уже недействительны и всем пассажирам сказали делать новые за свой счет", - добавили пассажиры.
Ранее мы писали, что ураинцы в очередной раз жалуются на произвол в Укрзализнице
Так, украинцы пожалоались на огромные очереди к кассе, которые постоянно образовываются на станции Буча. Причина этого в том, что на станции работает только одна касса, а это приводит к столпотворению и к тому, что люди опаздывают на работу.
Об этом сообщил мужчина по имени Кирилл Кухельный и показал снимок огромной очереди.
Мужчина сообщил, что еще с 2019 года начал оставлять заявки на горячую линию "Укрзализныци", чтобы на станции в Буче работали две кассы.
"На часах 7:25 и позади меня очередь вплоть до путей. Доколе. Станция Буча. Будний день", - отметил пользователь сети под снимком.
В сети украинцы поддержали возмущение мужчину, назвав происходящее "каменным веком", "ужасом" и "издевательствомм над людьми".
Напомним, ЧП с поездом "Укрзализныци": знаменитый "Бориспольский экспресс" сошел с рельсов, кадры.
Как сообщала Politeka, пьяный мужчина заблокировал все поезда в Одесской области: кадры происходящего.
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