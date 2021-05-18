Верховная Рада одобрила онлайн-торги землей

18 мая Рада приняла один из законопроектов, который нужен для завершения земельной реформы, пишет "Апостроф".

Законопроект разрешает продажу земли через интернет на электронных аукционах.

Такое решение поддержали 272 парламентария.

Торги землей будут проводиться только онлайн, до завершения аукциона информация об участниках будет конфиденциальной.

Согласно закону, торговаться смогут не менее двух человек. Гарантийный взнос составляет от 30% стартовой цены.

Торги будут проходить в три раунда: первый раунд - одно повышение ставки. Минимальный шаг - не менее 1% стартовой цены лота.

Напомним, в этом году в Украине всерьез взялись за получателей субсидий. Проверку претендентов теперь проводят два ведомства Минсоцполитики и Минэкномики.

Также был изменен ряд правил для получения выплат. Автоматического продления субсидий отныне нет.

Чтобы получить льготу с 1 мая, необходимо предоставить полный пакет документов, указанных на правительственном портале.

Также декларация, которую заполняют претенденты на субсидии, теперь будет включать несколько новых пунктов.

Необходимо указать, владеет ли претендент на субсидию банковским депозитом в размере более 25 прожиточных минимумов. И важно, чтобы таким лицом не осуществлялись покупки валюты или банковских металлов на сумму свыше 50 тысяч гривен, о чем тоже надо будет указывать в декларации.

Напомним, платежки за газ рекордно вырастут, кому придется платить до 7 тысяч гривен: "Надо готовиться".

Как сообщала Politeka, украинцев лишат субсидий и соцпомощи под новым предлогом: что задумали в Раде.

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