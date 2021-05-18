Верховная Рада на внеочередном заседании рассмотрела вопрос увольнения трех министров
18 мая на повестке дня было три кадровых вопроса: увольнение Владислава Криклия с должности Министра инфраструктуры, Игоря Петрашко - с должности Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Максима Степанова - с должности Министра здравоохранения.
Так, за отставку Владислава Криклия проголосовали 284 парламентария.
Свои голоса за отставку министра Петрашко отдали 280 нардепов.
За отставку Степанова проголосовали 292 депутата.
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При обсуждении освобождения главы Минздрава премьер Денис Шмыгаль заявил, что Степанов провалил задание от правительства и президента об обеспечении украинский необходимым количеством вакцин.
Степанов во время своего выступления в Раде признал, что Украина начала вакцинацию на два месяца позже, чем другие страны. В то же время говорит, что вакцин оказалось достаточно, «хотя не все идеально».
Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков предположил, что Рада назначит новых руководителей министерств на пленарном заседании 20 мая.
"Уже в четверг на пленарном заседании на вакантные должности парламент должен назначить новые кандидатуры", – сказал Разумков.
В свою очередь председатель «Слуги народа» Давид Арахамия сообщил, что фракция партии в парламенте утвердила кандидатуру Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры, Алексея Любченко на пост первого вице-премьер-министра – министра экономики и Виктора Ляшко на должность главы Минздрава.
Напомним, что министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр экономики Игорь Петрашко написали заявления на отставку.
Что касается Максима Степанова, то представление об увольнении в Раду внес глава Кабмина Денис Шмыгаль. По словам премьер-министра, главу Минздрава хотят снять с должности из-за медленных темпов вакцинации и постоянными переносами поставок препаратов от COVID-19.
При этом увольнение Степанова не поддержал комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.
Напомним, главу Минздрава Степанова решили отправить в отставку, в Раде сделали срочное заявление: подробности.
Как сообщала Politeka, Верховная Рада одобрила онлайн-торги землей: что нужно знать украинцам.
Также Politeka писала, что в "Слуге народа" определились с заменой главе Минздрава Степанову, появилось заявление: подробности.