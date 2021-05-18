Верховная Рада на внеочередном заседании рассмотрела вопрос увольнения трех министров

18 мая на повестке дня было три кадровых вопроса: увольнение Владислава Криклия с должности Министра инфраструктуры, Игоря Петрашко - с должности Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Максима Степанова - с должности Министра здравоохранения.

Так, за отставку Владислава Криклия проголосовали 284 парламентария.

Свои голоса за отставку министра Петрашко отдали 280 нардепов.

За отставку Степанова проголосовали 292 депутата.

При обсуждении освобождения главы Минздрава премьер Денис Шмыгаль заявил, что Степанов провалил задание от правительства и президента об обеспечении украинский необходимым количеством вакцин.

Степанов во время своего выступления в Раде признал, что Украина начала вакцинацию на два месяца позже, чем другие страны. В то же время говорит, что вакцин оказалось достаточно, «хотя не все идеально».

Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков предположил, что Рада назначит новых руководителей министерств на пленарном заседании 20 мая.

"Уже в четверг на пленарном заседании на вакантные должности парламент должен назначить новые кандидатуры", – сказал Разумков.

В свою очередь председатель «Слуги народа» Давид Арахамия сообщил, что фракция партии в парламенте утвердила кандидатуру Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры, Алексея Любченко на пост первого вице-премьер-министра – министра экономики и Виктора Ляшко на должность главы Минздрава.

Напомним, что министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр экономики Игорь Петрашко написали заявления на отставку.

Что касается Максима Степанова, то представление об увольнении в Раду внес глава Кабмина Денис Шмыгаль. По словам премьер-министра, главу Минздрава хотят снять с должности из-за медленных темпов вакцинации и постоянными переносами поставок препаратов от COVID-19.

При этом увольнение Степанова не поддержал комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Напомним, главу Минздрава Степанова решили отправить в отставку, в Раде сделали срочное заявление: подробности.

Как сообщала Politeka, Верховная Рада одобрила онлайн-торги землей: что нужно знать украинцам.

Также Politeka писала, что в "Слуге народа" определились с заменой главе Минздрава Степанову, появилось заявление: подробности.