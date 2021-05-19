Большой пассажирский автобус расстреляли 18 мая в Окленде (Калифорния, США)
Об этом сообщил дорожный патруль Калифорнии в Facebook.
Отмечается, что автобус атаковалли два раза дважды, есть множественные повреждения от пуль. Причем огонь по автобусу велся из двух разных мест.
В результате нападения пострадали несколько человек, двое погибли.
Позже патруль уточнил, что пострадавших было семеро, пятеро из них госпитализированы. Тех, кто стрелял по автобусу, пока не нашли, за них объявлена награда в $40 тыс.
В сообщении указано, что автобус был арендованный. East Bay Times пишет, что его использовали для проведения вечеринок и в момент нападения там праздновали день рождения 21-летней женщины.
Издание уточняет, что по автобусу было произведено не менее 70 выстрелов.
Журналист KRON 4 News Сара Стинсон в Twitter обнародовала снимки автобуса, ее коллега из издания East Bay Times Дилан Бушер – видео. По его данным, погибли 16-летняя и 19-летняя гостьи вечеринки.
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Также в результате происшествия пострадали еще как минимум пять женщин. Их госпитализировали в местную больницу. Отец женщины, празднующей свой 21 день рождения в автобусе для вечеринок в Восточном Окленде, сказал, что его дочь была ранена в ногу, но ее состояние стабильное. Другая его дочь была в автобусе, когда произошла стрельба. Она тоже стабильна.
Полиция ведет расследование дерзкой атаки. По предварительным данным, стрельбу могли спланировать заранее.
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