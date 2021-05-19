Большой пассажирский автобус расстреляли 18 мая в Окленде (Калифорния, США)

Об этом сообщил дорожный патруль Калифорнии в Facebook.

Отмечается, что автобус атаковалли два раза дважды, есть множественные повреждения от пуль. Причем огонь по автобусу велся из двух разных мест.

В результате нападения пострадали несколько человек, двое погибли.



Позже патруль уточнил, что пострадавших было семеро, пятеро из них госпитализированы. Тех, кто стрелял по автобусу, пока не нашли, за них объявлена награда в $40 тыс.



В сообщении указано, что автобус был арендованный. East Bay Times пишет, что его использовали для проведения вечеринок и в момент нападения там праздновали день рождения 21-летней женщины.



Издание уточняет, что по автобусу было произведено не менее 70 выстрелов.



Журналист KRON 4 News Сара Стинсон в Twitter обнародовала снимки автобуса, ее коллега из издания East Bay Times Дилан Бушер – видео. По его данным, погибли 16-летняя и 19-летняя гостьи вечеринки.

Now that it is daylight you can see the party bus was shot at least two dozen times from top to bottom. Windows are shattered. It's shocking the driver was able to continue driving on 580 and exit here to get help at Oakland PD Oakmont station. pic.twitter.com/HnyBrWgrsY — Sara Stinson (@SaraStinsonNews) May 18, 2021

Также в результате происшествия пострадали еще как минимум пять женщин. Их госпитализировали в местную больницу. Отец женщины, празднующей свой 21 день рождения в автобусе для вечеринок в Восточном Окленде, сказал, что его дочь была ранена в ногу, но ее состояние стабильное. Другая его дочь была в автобусе, когда произошла стрельба. Она тоже стабильна.

A 19-year-old woman from Stockton was killed in the East #Oakland party bus shooting, according to the victim’s godmother. pic.twitter.com/YaxrVh0PTM — Dylan Bouscher (@DylanBouscher) May 18, 2021

Полиция ведет расследование дерзкой атаки. По предварительным данным, стрельбу могли спланировать заранее.

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