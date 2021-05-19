Синоптики рассказали, когда в столице Украины прекратятся дожди

Так, в ближайшие 10 дней, аж до начала июня, "сухой" погоды ждать не нужно. Днем температура будет прогреваться до 18-21 градусов тепла, ночью до +12.

Радует, что дожди будут кратковременными.

Серьезные дожди с грозами с ожидаются 19 мая.

25 мая погода порадует украинцев - на небе весь день будет солнышко, осадки в этот день не ожидаются.

Ранее мы писали, столицу Украины накрыл дождь с градом, центр Киева парализовали пробки.

"Подол - затопило. Центр Киева сковали пробки. В городе - град", - говорится в сообщении.

Ливень сопровождался мощными громом.

Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.

Как сообщала Politeka, под Киевом полицию подняли на уши: девочку напоили и вывезли на окраину города.

Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.