Синоптики рассказали, когда в столице Украины прекратятся дожди
Так, в ближайшие 10 дней, аж до начала июня, "сухой" погоды ждать не нужно. Днем температура будет прогреваться до 18-21 градусов тепла, ночью до +12.
Радует, что дожди будут кратковременными.
Серьезные дожди с грозами с ожидаются 19 мая.
25 мая погода порадует украинцев - на небе весь день будет солнышко, осадки в этот день не ожидаются.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Снежить начало с утра: зима обрушилась на украинскую землю в разгаре мая, фото аномалии
"Сначала Дорофеева, теперь Каменских": победитель "Голосу країни" вызвал переполох, раскрыв чувства к жене Потапа
Осадчая показала животик в лимонном наряде на свадьбе 54-летней Ольги Сумской: "Счастья молодым"
Ядовитые существа атаковали украинцев, появились снимки: "После укуса тошнит"
Ранее мы писали, столицу Украины накрыл дождь с градом, центр Киева парализовали пробки.
"Подол - затопило. Центр Киева сковали пробки. В городе - град", - говорится в сообщении.
Ливень сопровождался мощными громом.
Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.
Как сообщала Politeka, под Киевом полицию подняли на уши: девочку напоили и вывезли на окраину города.
Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.