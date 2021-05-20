В нескольких областях Украины объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.
По данным Укргидрометцентра, 20 мая в Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.
На большей части страны будет дождливо, местами с грозами.
В Волынской, Тернопольской, Киевской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях будет сухо.
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Температура воздуха днем достигнет +14 +18 градусов, ночью +8 +11. В центре днем будет от +16 до +19, на севере +15 +18, ночью +10 +12.
На востоке облачно, воздух прогреется до +19 +22 днем, ночью +10 +12.
Ранее мы писали, что Украину накрыли дожди с грозами и штормовой ветер
Улицы многих городов превратились в реки, а машины глохли прямо на дорогах, говорится в сюдете издания "Апостроф".
Так, например, в Червонограде Львовской области затопило улицы, машины там плавали в воде. Десятки авто заглохли.
Во Львове прохожим пришлось переходить дорогу по колено в воде.
На Волыни несколько улиц превратились в реки, вода местами достигала метра.
В городе Ровно большинство автомобилей плыли по улицам.
Местами Украина осталась без электричества.
По состоянию на сегодняшнее утро были обесточены 23 населенных пункта в четырех областях.
Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.
Как сообщала Politeka, под Киевом полицию подняли на уши: девочку напоили и вывезли на окраину города.
Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.