В нескольких областях Украины объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС .

По данным Укргидрометцентра, 20 мая в Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

На большей части страны будет дождливо, местами с грозами.

В Волынской, Тернопольской, Киевской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях будет сухо.

Температура воздуха днем достигнет +14 +18 градусов, ночью +8 +11. В центре днем будет от +16 до +19, на севере +15 +18, ночью +10 +12.

На востоке облачно, воздух прогреется до +19 +22 днем, ночью +10 +12.

Ранее мы писали, что Украину накрыли дожди с грозами и штормовой ветер

Улицы многих городов превратились в реки, а машины глохли прямо на дорогах, говорится в сюдете издания "Апостроф".

Так, например, в Червонограде Львовской области затопило улицы, машины там плавали в воде. Десятки авто заглохли.

Во Львове прохожим пришлось переходить дорогу по колено в воде.

На Волыни несколько улиц превратились в реки, вода местами достигала метра.

В городе Ровно большинство автомобилей плыли по улицам.

Местами Украина осталась без электричества.

По состоянию на сегодняшнее утро были обесточены 23 населенных пункта в четырех областях.

Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.

Как сообщала Politeka, под Киевом полицию подняли на уши: девочку напоили и вывезли на окраину города.

Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.