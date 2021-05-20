Скандал разгорелся в одной из украинских школ в Хмельницкой области

Так, в Каменце-Подольском Хмельницкой области родители учеников 2 класса УВК №14 отправились на прием к мэру. Они пожаловались на учительницу, которая терроризирует их детей, сообщает издание Vdalo.info.

По словам детей, их учительница во время урока затолкала бумагу в рот одной из своих учениц. Именно эта ситуация стала пиковой. До этого на педагога уже неоднократно поступали жалобы от детей и их родителей, но в школе ничего не предпринимали.

Родители учеников утверждают, что их дети не хотят ходить в школу, потому что учительница бросает в них циркулем, бьет их головой о парту и по рукам. Также учительница принуждала детей, которых вырвало, убирать это все руками с пола.

Родители детей приняли окончательное решение и решили не тянуть с этой проблемой, потому срочно обратились с жалобой к мэру города, так как побоялись, что дело просто замнут.

В свою очередь директор школы Николай Кирик заверил, что уже ведется служебное расследование, и родители спокойно могут отправлять своих детей в школу.

По предварительной информации, учителя временно отстранили от учебного процесса.

Напомним, под Львовом директор затравила учениц и понесла наказание за это.

Как сообщала Politeka, украинская учительница на Полтавщине довела ребенка до крайности, а наказали за все это мать школьника.

Также Politeka писала, что горе-педагог решила наказать ребенка из-за отсутствия ручки и угрожала отрезать школьнику палец.