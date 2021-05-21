В Ивано-Франковской области в реку с моста рухнул грузовик

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"В четверг, 20 мая, около 22:09 в селе Шевченково с моста упал в реку грузовой автомобиль-лесовоз, в салоне которого находилось три человека. На место происшествия немедленно прибыли полицейские, спасатели и медики. Тела двух погибших нашли и вытащили работники ГСЧС, еще один человек получил травмы, ему медики оказывали помощь", - говорится в сообщении.

В результате аварии погибли водитель и пассажир. Еще один пассажир госпитализирован в медучреждение.

Вероятно, водитель не справился с управлением.

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Причина возгорания выясняется.

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