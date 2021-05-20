Полное лунное затмение состоится в Украине 26 мая

Пика оно достигнет в 14:18 по киевскому времени.

Астрологи сообщили, что четырем знакам Зодиака нужно позаботиться о себе в этот день, так так этот день сулит им беды, пишет "АстроЗодиак".

Весы

Трудностей могут возникать едва ли не во всех сферах жизни, но проблемы не должны пугать вас, так как вы быстро найдете их решение.

Водолей

Не высказывайте свое мнение, в этот день лучше не говорить лишнего. Также не стоит нарушать традиции и общепринятые правила 26 мая.

Скорпион

Будут возникать разногласия с окружающими, даже с близкими. Не нужно делать критических замечаний, даже если вам кажется, что они конструктивны.

Телец

В этот день Вас могут подвести даже проверенные союзники. Во второй половине дня можно обсуждать важные вопросы.

Ранее мы писали, что в Украину несется антициклон , который кардинально поменяет погоду.

Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Антициклон "Vesna" примчит уже завтра, 21 мая, дождей в стране станет меньше, а суббота, 22-е число порадует солнцем и потеплением.

Однако уже в воскресенье, 23-го мая, в страну ворвется очередной атмосферный фронт з грозами и порывистым ветром.

К слову, горе-педагог решила наказать ребенка из-за отсутствия ручки: "Угрожала отрезать палец".

Как сообщала Politeka, харьковчанка с детьми дерзко избавились от паспортов, видео: "Украина, иди-ка ты в...".

Также Politeka писала, что мужчина открыл стрельбу по людям на украинском курорте: "За их жизни борются врачи".