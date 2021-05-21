Вооруженная 6-классница пришла в школу - учебное заведение оцепили полицейские
В Челябинске оружие в портфеле школьницы заметили одноклассники и рассказали об этом учителям.
Ученица рассказала, что взяла пистолет у охранника для селфи. По словам одноклассников, оружие девочка принесла с собой из дома.
"Она сознательно приносила пистолет в школу и боялась, что его обнаружит металлоискатель, который на самом деле не был включен. Так она его и пронесла", - говорил ученик школы.
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Одноклассники называют девочку проблемной - девочка два раза поджигала туалет в школе, приходила на учебу с ножом, нападала и избивала одноклассников.
После сообщения о пистолете в гимназию приехали сотрудники полиции и Росгвардии. Приехала и "скорая" - у некоторых детей началась истерика от страха.
Ранее мы писали, что в Ивано-Франковске разгорелся серьезный пожар - эвакуировали полсотни людей.
Загорелась квартира в девятиэтажном доме. На место пожара выехали спасатели, полиция, скорая и газовая служба.
Во время ликвидации огня спасатели обнаружили тело мужчины.
Причина возгорания выясняется.
Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.
Как сообщала Politeka, под Киевом полицию подняли на уши: девочку напоили и вывезли на окраину города.
Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.