Вооруженная 6-классница пришла в школу - учебное заведение оцепили полицейские

В Челябинске оружие в портфеле школьницы заметили одноклассники и рассказали об этом учителям.

Ученица рассказала, что взяла пистолет у охранника для селфи. По словам одноклассников, оружие девочка принесла с собой из дома.

"Она сознательно приносила пистолет в школу и боялась, что его обнаружит металлоискатель, который на самом деле не был включен. Так она его и пронесла", - говорил ученик школы.

Одноклассники называют девочку проблемной - девочка два раза поджигала туалет в школе, приходила на учебу с ножом, нападала и избивала одноклассников.

После сообщения о пистолете в гимназию приехали сотрудники полиции и Росгвардии. Приехала и "скорая" - у некоторых детей началась истерика от страха.

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Причина возгорания выясняется.

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