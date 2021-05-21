В Николаеве вспыхнул пожар на предприятии - столбы черного дыма поднялись в небо
Как сообщили в ГСЧС на предприятии на ул. Индустриальной, произошла разгерметизация емкости с топливом.
На место ЧП были направлены отделения 2, 3, 4 и дежурная смена оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.
"По прибытию выяснилось, что произошла разгерметизация емкости с топливом. Сейчас отделение подают пенные стволы на тушение. В 7:59 пожар локализован на площади 100 кв. Дополнительно привлечено отделение 5 ГПСЧ", — сказано в сообщении.
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