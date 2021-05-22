Украинские пенсионеры не могут нарадоваться, так как уже с 1 июня представителям определенной категории пересчитают выплаты

Выплаты пересчитают не всем. Так, повышение выплат будут наблюдать работающие пенсионеры. Согласно законодательству, для перерасчета пенсии не нужно обращаться в Пенсионный фонд, все произойдет автоматически, сообщает ПФУ.

Выплаты пересчитают тем украинцам, которые после назначения пенсии продолжали работать и получили не менее 24 месяцев страхового стажа; или менее 24 месяцев страхового стажа, но после назначения пенсии прошло не менее двух лет.



С 1 июня 2021 года Пенсионный фонд проведет перерасчет выплат работающим пенсионерам, которые были назначены в период до апреля 2019 года. Право на перерасчет определяет страховой стаж, приобретенный на 1 марта 2021 года. Это значит, что пенсии пересчитают за первый квартал 2021 года.

Также ранее сообщалось, что в ближайшее время планируют завершить индексацию пенсий, после чего пересмотрят часть выплат, которые положены пенсионерам.

Пенсии в Украине будут повышать дважды. Первый раз выплаты вырастут в июле. Будут повышены пенсии в связи с повышением прожиточного минимума. Кроме этого, увеличатся выплаты у людей, которым пенсии были назначены в 2019-2020 годах.

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