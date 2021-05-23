Несколько человек пострадали

В Хмельницкой области произошла трагедия, полиция ведет расследование

В субботу 22 мая на фестивале воздушных шаров «Кубок Подолья — 2021» произошло происшествие, в результате которого погиб человек. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу ГУ НП Хмельницкой области.

Так, примерно в 20:45 недалеко от села Кульчиевцы (Каменец-Подольский район) на землю рухнул воздушный шар с людьми. Отмечается, что на борту находились пилот и пятеро пассажиров – двое мужчин из Хмельницкого, супруги из Прилук и житель Каменец-Подольского района.

В результате падения шара погиб 53-летний житель Прилук. Его жена, остальные пассажиры и 28-летний пилот из Киева получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Сейчас идет досудебное расследование по ч. 3 ст. 281 УК Украины – Нарушение правил воздушных полетов.

Напомним, в прошлом месяце на Хмельнитчине произошло ДТП, в котором погибли 47-летняя женщина и 13-летний мальчик.

Известно, что водитель автомобиля «Ауди» столкнулся с микроавтобусом. После удара легковой автомобиль вылетел в кювет и загорелся.

Водитель "Ауди" получил телесные повреждения и был госпитализирован в Хмельницкую областную больницу, состояние его здоровья врачи оценивали как средней тяжести.

Ранее мы писали, что во Львовской области на трассе Киев-Чоп автомобиль Renault Kangoo столкнулся с автовозом Scania и еще одним авто Chevrolet Cruze. В результате столкновения на месте погибли водитель и пассажирка из первого авто.

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