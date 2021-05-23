В Украине разрабатывают новую процедуру возвращения средств за некачественные коммунальные услуги

В Кабмине задумались над качеством предоставляемых комуслуг, а именно решили "освежить" механизм возврата денег, в случае резонного недовольства потребителя. Изменения, которые власти собираются внедрить, описаны в проекте постановления, опубликованном на сайте Минрегиона, передает Politeka.net.

Согласно акту, украинцы могут ожидать перерасчета стоимости услуг по поставке тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотведения и т.д. в случае их непредоставления, предоставления не в полном объеме или несоответствующего качества.

Новый механизм предусматривает количественные и качественные характеристики предоставления коммунальных услуг, которые будут учитываться при пересмотре.

Перерасчет предлагают проводить в зависимости от вида договора, заключенного между исполнителем и потребителем, и условий начисления платы за эти коммунальные услуги. В частности, перерасчет за некачественную услугу будет осуществляться предоставителем услуги на основании составленного акта-претензии. Если такой акт поступит от одного потребителя, проживающего в многоквартирном доме, перерасчет будет осуществляться для всего дома.

При этом перерасчет планируют проводить независимо от наличия у потребителей долгов за коммуналку.

Также важным новшеством являются изменения, которыми хотят дополнить Правила предоставления услуг по обращению с бытовыми отходами. В частности, предлагается определить размеры штрафов для исполнителей коммунальных услуг, которые будут выплачиваться потребителям в случае непредоставления услуг, предоставления их не в полном объеме или несоответствующего качества.

Ранее мы рассказывали, в Минсоцполитики предупредили украинцев, что с мая 2021 субсидии будут выплачиваться исключительно наличными. Субсидиантам теперь нужно иметь открытый счет в банке для получения госпомощи.

По словам замминистра социальной политики Виталия Музыченко, тем гражданам, которые уже имеют открытые счета, в июне будет проведено перечисление средств, а те, кто не имеет открытых счетов, должны таковой заиметь, после чего смогут получить сэкономленные размеры субсидий в течение прошлого отопительного периода для их использования на собственные нужды.

Также изменена процедура начисления этого вида госпомощи. Всем желающим теперь нужно подавать новое заявление с декларацией в течение пяти месяцев, с мая по сентябрь, чтобы оформить субсидию на следующий отопительный сезон и летний период.

Напомним, начисление субсидий в мае, озвучены размеры, сроки и условия выплат после перерасчета: "Сумма будет..."