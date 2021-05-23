В субботу 22 мая на фестивале воздушных шаров «Кубок Подолья — 2021» произошла трагедия, стали известны подробности

В Хмельницкой области, в селе Кульчиевцы под Каменец-Подольским, погиб человек в результате падения воздушного шара.

По информации пресс-службы ГУ НП Хмельницкой области, погиб 53-летний житель Прилук. Его жена, остальные пассажиры и 28-летний пилот из Киева получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

По информации Сегодня, указанный воздушный шар использовали для полета впервые.

Причиной ЧП могли стать погодные условия.

Свидетельница события рассказала, что в небе одна сторона шара сжалась, а корзину трясло в разные стороны из-за ветра. Люди слышали, как пострадавшие кричали: "Спасите!".

Сначала шар стал падать в районе местного кладбища, а потом зацепился за деревья. Один из потерпевших выпал из корзины, ему оторвало руку, но он вышел на дорогу и просил о помощи, а его друг упал прямо на надгробие и ударился головой - погиб.

Еще один пассажир упал рядом с домом очевидицы, а четвертый - на соседний огород, по предварительной информации, сломав обе ноги.

Шар остановился только, когда сломал три сосны.

По словам свидетельницы, пострадавшие были в полном шоке, и даже не могли вспомнить с кем находились в корзине. По словам женщины, она хотела помочь пострадавшей, но с той было все хорошо, поэтому она не стала ее трогать до приезда скорой.

К слову, в Каменце-Подольском поделились, что это уже третье происшествие, связанное с воздушными шарами - пару дней назад один из них из-за аварии сел прямо на дорогу, а другой - чуть не приземлился на частный дом.

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