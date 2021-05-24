На фестивале воздушных шаров "Кубок Подолья-2021" произошла трагедия

Вследствие падения воздушного шара с людьми в Каменце-Подольском один человек погиб, а пятеро человек оказались в больнице с различными травмами.

Врачи рассказали ТСН в каком состоянии пострадавшие.

Врачи рассказывают, что за последнюю ночь состояние пострадавших не ухудшилось. Сейчас в больнице остается четыре пациента. Мужчину, о котором медики говорят, мол "родился в рубашке" и имеет только переломы пальцы, уже выписали домой.

А у других — травмы различной степени тяжести. Так, 38-летний хмельничанин до сих пор в реанимации. У него многочисленные переломы бедра и ребер. Мужчину прооперировали и медикам удалось стабилизировать его состояние.

Еще одного пациента с травмой позвоночника прооперировали вчера вечером. А трое пациентов находятся в травматологии. Среди них 28-летний пилот и жена погибшего пассажира. У них рваные раны. Их жизни ничего не угрожает.

Напомним, что инцидент произошел 22 мая вблизи села Кульчиевцы Хмельницкой области. В результате падения шара один пассажир, еще четверо и пилот получили травмы. В корзине находились пилот-киевлянин, двое мужчин из Хмельницкого, супруги из Прилук и житель Каменец-Подольского района. В результате падения погиб 53-летний житель Прилук.

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