Популярная певица Надя Дорофеева рассказала, как гостила у победителя "Голосу країни" Сергея Лазановского

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Надя Дорофеева после распада группы "Время и Стекло" начала сольную карьеру и недавно презентовала свой первый сольный альбом. На днях звезда получила награду от украинского глянца Viva в номинации "Диджитал прорыв года". По этому случаю она дала интервью программе "Светская жизнь", в котором рассказала, как гостила у победителя "Голосу країни" Сергея Лазановского (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Как известно, после победы на вокальном шоу Сергей Лазановский пригласил своего тренера Надю Дорофееву с мужем Дантесом к себе в гости в село. Так, по словам певицы, угощали их у Лазановского очень щедро, к тому же собрался полный двор людей – на звезд пришли посмотреть все родственники.

"Было ну очень вкусно. Был борщ, были голубцы, были на пару вареники, была селедка, потому что мама смотрела мой инстаграм и видела, что я люблю селедку. Была картошка, было сало, было все", - рассказала Надя.

Она также добавила, что ее муж Владимир Дантес не смог удержаться от самогона, который наливали в гостях.

"Там, когда он увидел самогон, ну невозможно было, чтобы я пила все же. Потому Вова взял это на себя. У него аллергия на алкоголь, но когда он пьют что-то дорогое или натуральное, то никогда у него нет аллергии. И там не было, поэтому он пил, сколько хотел и ему было прекрасно", - поделилась артистка.

Напомним, Дорофеева и Могилевская в странных нарядах вызвали шквал насмешек: "На одном рынке платья покупали".

Как сообщала Politeka, Победитель «Голосу країни» Лазановский показал, что прячет под рубашкой, в сети не выдержали: «Скромнее, а то…».

Также Politeka писала, Муж Дорофеевой Дантес рассказал о своем хобби, украинцы не сдержались: "Сразу видно, что Вова...".