В Одессе в служебном кабинете застрелился офицер-пограничник

Инцидент произошел по адресу на улице Инглези, офицер-пограничник покончил с собой из табельного оружия

Портал "lotsia" пишет, что погибший - майор материально-тылового обеспечения Одесской авиационной эскадрильи.

Госпогранслужба подтвердила информацию об обнаружении тела погибшего.

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Предварительная версия причин смерти - суицид.

поиция, Нацполиция

На месте трагедии работают комиссия и следователь.

Ранее мы сообщали, на Одесчине обнаружили мертвое тело пограничника.

ЧП с военнослужащими произошло на озере во время патрулирования границы - моторная лодка с четырьмя пограничниками перевернулась днем 5 мая на озере Тудорово, что возле границы с Молдовой, в Беляевском районе Одесской области.

В итоге один из них пропал без вести.

полиция, весна

К поискам, кроме коллег, были привлечены полицейские, спасатели и местные рыбаки.

К сожалению, его нашли погибшим.

Напомним, не стало известного советского актера и режиссера, коллеги сообщили о трагедии: "Причиной смерти...".

Как сообщала Politeka, внезапно оборвалась жизнь скандальной актрисы, появились подробности трагедии: ей было всего 59.

Также Politeka писала, что ушла из жизни знаменитая актриса, родные раскрыли подробности: «В течение нескольких месяцев…».