В Одессе в служебном кабинете застрелился офицер-пограничник

Инцидент произошел по адресу на улице Инглези, офицер-пограничник покончил с собой из табельного оружия

Портал "lotsia" пишет, что погибший - майор материально-тылового обеспечения Одесской авиационной эскадрильи.

Госпогранслужба подтвердила информацию об обнаружении тела погибшего.

Предварительная версия причин смерти - суицид.

На месте трагедии работают комиссия и следователь.

Ранее мы сообщали, на Одесчине обнаружили мертвое тело пограничника.

ЧП с военнослужащими произошло на озере во время патрулирования границы - моторная лодка с четырьмя пограничниками перевернулась днем 5 мая на озере Тудорово, что возле границы с Молдовой, в Беляевском районе Одесской области.

В итоге один из них пропал без вести.

К поискам, кроме коллег, были привлечены полицейские, спасатели и местные рыбаки.

К сожалению, его нашли погибшим.

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