В Одессе в служебном кабинете застрелился офицер-пограничник
Инцидент произошел по адресу на улице Инглези, офицер-пограничник покончил с собой из табельного оружия
Портал "lotsia" пишет, что погибший - майор материально-тылового обеспечения Одесской авиационной эскадрильи.
Госпогранслужба подтвердила информацию об обнаружении тела погибшего.
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Предварительная версия причин смерти - суицид.
На месте трагедии работают комиссия и следователь.
Ранее мы сообщали, на Одесчине обнаружили мертвое тело пограничника.
ЧП с военнослужащими произошло на озере во время патрулирования границы - моторная лодка с четырьмя пограничниками перевернулась днем 5 мая на озере Тудорово, что возле границы с Молдовой, в Беляевском районе Одесской области.
В итоге один из них пропал без вести.
К поискам, кроме коллег, были привлечены полицейские, спасатели и местные рыбаки.
К сожалению, его нашли погибшим.
Напомним, не стало известного советского актера и режиссера, коллеги сообщили о трагедии: "Причиной смерти...".
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