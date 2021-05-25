В погреб украинки залезла полуметровая змея

Так, в селе Кичинцы, которое находится в Корсуне-Шевченковском, хозяйка погреба Анна Полищук обнаружила огромную змею.

Анна уверена, что змея забралась в погреб из-за жаркого дня. Кроме того черкащанка живет вблизи леса, где змеи обитают.

"Такая красавица отдыхает сейчас в моем погребе. Убивать ее не буду - у меня к змеям очень спокойное отношение. Мы найдем компромисс, который устроит и меня, и эту красавицу. У нас погреб каменный и "врезан" в большой холм. Есть щели между камнями. Уверена, что через них она и пролезла в погреб", - говорит Анна Полищук.

Кроме того мы писали, что на Харьковщине - нашествие змей.

Жители Новобаварского района Харькова страдают от змей - пресмыкающиеся уже четвертый год живут в их доме на улице Конторской.

По словам местных жителей, в фасаде этого дома появились трещины, а в них поселились змеи.

"Ловим и отпускаем на речку. У нас маленькие дети, мы боимся за них. Дом в аварийном состоянии, все рушится. В каждой щели живут эти звери", - рассказывает жительница второго этажа Анна.

Иногда, по словам женщины, пресмыкающихся находят и в квартирах. Три дня назад поймали шесть змей.

Жители борются со змеями уже четвертый год -появляются пресмыкающиеся весной, когда потеплеет.

Напомним, что после дождя в Одессе повылазили змеи, кадры: "много возле моря и в центре города"

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