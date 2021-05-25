Появились новые детали трагедии с воздушным шаром в Каменец-Подольском

В Каменец-Подольском Хмельницкой области произошла трагедия во время фестиваля воздушных шаров. Воздушный шар с 6 людьми на борту упал в овраг и один человек погиб.

Один из пострадавших, который сейчас находится в больнице, вспомнил о том злосчастном дне, говорится в сюжете телеканала "Украина 24".

Выживший вспомнил, что в тот трагический день они поднимались в небо в хорошую погоду, а когда возвращались в Каменец-Подольский, поднялся сильный ветер и начал раскачивать шар. По его словам, пилот не смог сделать аварийную посадку, шар начало относить в сторону кладбища. Там он стал крушить памятники.

"Дно отделилось от корзины, и мой товарищ провалился в ту дырку. Просил помощи, но я, к сожалению, не смог его удержать. Где-то именно тогда он и ноги поломал", – сказал мужчина.

Очевидцами этого события стали сельчане, они первыми спасали людей, поэтому рассказали: этого мужчину, который дал комментарий журналистам, влекло по земле так, что полностью была рваная футболка и не было обуви. Местная жительница, у которой он упал на огороде, сразу принесла одеяло и подушку, чтобы не было переохлаждения, и вызвала медиков.

Напомним, о трагедии с воздушным шаром на Хмельнитчине: пятеро человек оказались в больнице, в каком они состоянии.

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