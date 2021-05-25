Что нужно знать простым украинцам

С начала лета в Украине для водителей готовят новые ограничения

В основном они коснутся крупногабаритного транспорта. Это ежегодные сезонные правила, которые направлены на то, чтобы сохранить автомобильные дороги общего использования.

Об этом сообщили в пресс-службе Укравтодора.

Новые ограничения начнут действовать уже с 1 июня. На автотрассах общего пользования государственного значения установлены соответствующие дорожные знаки и информационные щиты, сообщающие об ограничениях движения в жару.

Запреты коснутся в первую очередь автомобилей с фактическим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более чем 7 тонн. Исключения составят грузовики, которые осуществляют перевозку опасных, быстро портящихся грузов, живых животных и птиц, а также перевозки, которые связаны с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

Уточняется, что с 1 июня в дневное время будет ограничиваться дневное передвижение при повышении температуры воздуха выше +28 градусов.

Переждать жаркий период можно будет на специальных площадках для временных стоянок транспортных средств в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.

Напомним, что в Харькове штрафуют водителей маршруток из-за лишних пассажиров.

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