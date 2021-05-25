Ветерана АТО заступился за девушек в Сумах - все закончилось печально
Об этом рассказали в "Союзе ветеранов войны с Россией".
«На крики о помощи поспешил ветеран по имени Егор. После словесной перепалки грубиян вроде успокоился, но как только ветеран начал уходить, нанес удар в спину, после чего бил ногами уже лежащего на земле», — говорится в сообщении.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
51-летняя Лопес в одном корсете с блестками утерла нос молодым танцовщицам: "Грех скрывать это"
Остановилось сердце известной актрисы, трагические детали: долго переживала смерть мужа
Победительница "Холостяка" с Заливако не сдержалась и высказала все, что думает: "Если кого-то не устраивает..."
Май может полностью перевернуть жизнь украинцев: названы самые важные даты этого месяца
Позже появилось видео, на котором уже трезвый мужчина извиняется за свою поведение, оправдываясь, что его «попутал бес».
Был ли злоумышленник привлечен к уголовной ответственности - неизвестно.
Ранее мы писали, что на Донбассе от пули вражеского снайпера погиб украинский военный
Так, стало известно имя погибшего на Донбассе бойца ВСУ.
В районе Марьинки на Донетчине от пули снайпера боевиков погиб 30-летний Александр Пекур. Отмечается, что пуля попала защитнику Украины прямо в сердце.
"Вечная память! Вчера в районе Марьинки пуля вражеского снайпера попала в сердце военнослужащего - контрактника, жителя села Гуровщина - Пекур Александра Валентиновича, 1990 года рождения", - говорится в сообщении.
Известно, что у бойца ВСУ остались мама, брат и бабушка.
Напомним, что Украина продолжает нести потери на Донбассе, фото павшего Героя: "земной поклон и вечная слава"
Как сообщала Politeka, молодой боец из бригады отдал жизнь за Украину: последнее фото героя
Также Politeka писала, боец из бригады отдал жизнь за Украину: трагические подробности