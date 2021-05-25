Ветерана АТО заступился за девушек в Сумах - все закончилось печально

Об этом рассказали в "Союзе ветеранов войны с Россией".

«На крики о помощи поспешил ветеран по имени Егор. После словесной перепалки грубиян вроде успокоился, но как только ветеран начал уходить, нанес удар в спину, после чего бил ногами уже лежащего на земле», — говорится в сообщении.

Позже появилось видео, на котором уже трезвый мужчина извиняется за свою поведение, оправдываясь, что его «попутал бес».

Был ли злоумышленник привлечен к уголовной ответственности - неизвестно.

Ранее мы писали, что на Донбассе от пули вражеского снайпера погиб украинский военный

Так, стало известно имя погибшего на Донбассе бойца ВСУ.

В районе Марьинки на Донетчине от пули снайпера боевиков погиб 30-летний Александр Пекур. Отмечается, что пуля попала защитнику Украины прямо в сердце.

"Вечная память! Вчера в районе Марьинки пуля вражеского снайпера попала в сердце военнослужащего - контрактника, жителя села Гуровщина - Пекур Александра Валентиновича, 1990 года рождения", - говорится в сообщении.

Известно, что у бойца ВСУ остались мама, брат и бабушка.

Напомним, что Украина продолжает нести потери на Донбассе, фото павшего Героя: "земной поклон и вечная слава"

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