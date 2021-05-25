Пьяная девушка на огромной скорости сбила ребенка

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Ирина Доценко.

В Виннице 24 мая произошла страшная авария - девушка в состоянии алкогольного опьянения на кроссовере наехала на ребенка.

"Сегодня на нашей улице (Ивана Богуна) произошла страшная авария по вине пьяной местной нелюдки, она на большой скорости сбила мальчика, который спокойно шел на тротуаре в школу", - написала Доценко.

Жертва ДТП стал 13-летний Андрей Тарасюк.

"Мальчик Тарасюк Андрей 13 лет золотой, добрый, отзывчивый ребенок, хороший друг, спортсмен. Андрей находится в очень тяжелом состоянии в реанимации. Очень надеемся и верим, что Андрей преодолеет все, семье сил и терпения", - написала Ирина.

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Авария произошла на дамбе в городе Лозовая.

Предварительно установлено, что 40-летний водитель не справился с управлением и совершил наезд на велосипедистку.

54-летнюю женщину доставили в районную больницу, но, к сожалению, от полученных травм пострадавшая скончалась в больнице.

По указанному факту следователем открыто уголовное производство. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Напомним, что в Одессе трамвай сошел с путей и затормозил в столб: очевидцы сняли всё на видео.

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