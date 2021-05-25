Будущим пенсионерам в Украине сообщили неприятные вести

В частности, согласно результатам моделирования пенсионной системы Украины и прогнозу по сценарию "статус-кво" на период до 2045 года, не менее 30% украинцев пенсионного возраста останутся без пенсий. То есть каждый третий украинец останется без пенсии.

Такой прогноз для Украины составил Всемирный банк, передает пресс-служба Минсоца.

Так, старший экономист организации Алексей Случинский пояснил: если ничего не менять, будет не только падать размер пенсии (до 20% от зарплаты к 2045 году), но и сокращаться число тех, кто не заработал на пенсию (до 30% к 2045 году).

Сейчас уклонение от уплаты взносов в пенсионный фонд происходит, в первую очередь, за счет занижения зарплат, с которых платятся взносы.

Также наименьший уровень участия в уплате взносов по возрастным когортам среди молодежи, которая еще получает образование, и среди людей предпенсионного возраста за счет более раннего выхода на пенсию.

Если украинцу 31 и он работает официально всего пять, на пенсию он сможет в лучшем случае выйти в 63 года.

Чтобы вовремя получить выплату, уже через 10 лет нужно иметь как минимум 35 лет стажа. Такие нововведения предусмотрены уже принятой пенсионной реформы.

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