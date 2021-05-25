В Украине активизировались медведи
Так, в лесах Прикарпатья голодные животные даже совершили несколько нападений на частные угодья и хозяйства, говорится в сюжете "Апострофа".
В одном из лесничеств медведь пробрался на пасеку и разбил там 14 ульев. А на Косивщине хищник зашел на частную территорию и разодрало там корову и свинью.
В Карпатах с медведем "столкнулся" мужчина, который гулял с собакой. Повезло, что у него был свисток - животное испугалась громкого звука и убежало.
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Лесники отмечают, что надо быть осторожными на прогулках и советуют не ходить в лесах и посадках в одиночку.
Ранее мы писали, что под Харьковом произошел массовый мор рыбы
Рыба плавает возле дамбы у Травянского водохранилища.
В сети пишут, что возможно, пострадали мальки толстолобика, которого выпустили при зарыблении в неподходящем месте.
Еще одна из причин – загрязнение воды из-за сбросов агрохозяйств.
Официальная информация выясняются.
К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".
Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".
Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.