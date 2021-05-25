В Украине активизировались медведи

Так, в лесах Прикарпатья голодные животные даже совершили несколько нападений на частные угодья и хозяйства, говорится в сюжете "Апострофа".

В одном из лесничеств медведь пробрался на пасеку и разбил там 14 ульев. А на Косивщине хищник зашел на частную территорию и разодрало там корову и свинью.

В Карпатах с медведем "столкнулся" мужчина, который гулял с собакой. Повезло, что у него был свисток - животное испугалась громкого звука и убежало.

Лесники отмечают, что надо быть осторожными на прогулках и советуют не ходить в лесах и посадках в одиночку.

Ранее мы писали, что под Харьковом произошел массовый мор рыбы

Рыба плавает возле дамбы у Травянского водохранилища.

В сети пишут, что возможно, пострадали мальки толстолобика, которого выпустили при зарыблении в неподходящем месте.

Еще одна из причин – загрязнение воды из-за сбросов агрохозяйств.

Официальная информация выясняются.

К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".

Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".

Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.