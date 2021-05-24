В Италии оборвалась канатная дорога с людьми

Об этом сообщает пресс-центр Пожарно-спасательной службы Италии в Twitter .

По предварительной информации в кабине находились 11 человек.

По данным издания ANSA, двоих пострадавших детей в возрасте 5 и 9 лет доставили в больницу Турин, их состояние оценивается как тяжелое.

Кабина оборвалась в одной из самых высоких точек маршрута.

На месте ЧП работают спасательно-спелеологические группы вместе с пожарными и карабинерами.

Кроме того мы писали, что житель Львовской области несколько месяцев прятал труп жены, чтобы получать ее пенсию.