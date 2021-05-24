В Италии оборвалась канатная дорога с людьми

Об этом сообщает пресс-центр Пожарно-спасательной службы Италии в Twitter.

По предварительной информации в кабине находились 11 человек.

По данным издания ANSA, двоих пострадавших детей в возрасте 5 и 9 лет доставили в больницу Турин, их состояние оценивается как тяжелое.

Кабина оборвалась в одной из самых высоких точек маршрута.

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На месте ЧП работают спасательно-спелеологические группы вместе с пожарными и карабинерами.

Кроме того мы писали, что житель Львовской области несколько месяцев прятал труп жены, чтобы получать ее пенсию.

Пенсионер около 10 лет жил в гражданском браке с женщиной. Осенью 2020 года она умерла, но мужчина решил скрыть это.

Труп жены он спрятал в своем доме.

Каждый месяц пенсионер снимал с ее карты пенсию, которая начислялась женщине.

В суде мужчина вину признал и попросил, чтобы его строго не наказывали.

Также он вернул в Пенсионный фонд все незаконно присвоенные им деньги.

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Пенсионера признали виновным в мошенничестве и суд постановил наказание в виде лишения свободы на один год. Но позже освободил его от реального заключения, установив испытательный срок в 1 год и 6 месяцев.