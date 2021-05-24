Житель Львовской области несколько месяцев прятал труп жены, чтобы получать ее пенсию

Пенсионер около 10 лет жил в гражданском браке с женщиной. Осенью 2020 года она умерла, но мужчина решил скрыть это.

Труп жены он спрятал в своем доме.

Каждый месяц пенсионер снимал с ее карты пенсию, которая начислялась женщине.

В суде мужчина вину признал и попросил, чтобы его строго не наказывали.

Также он вернул в Пенсионный фонд все незаконно присвоенные им деньги.

Пенсионера признали виновным в мошенничестве и суд постановил наказание в виде лишения свободы на один год. Но позже освободил его от реального заключения, установив испытательный срок в 1 год и 6 месяцев.

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Об этом в Facebook рассказала пострадавшая Виктория Манник.

По ее словам, дедушка на велосипеде не удержал равновесие упал на ее авто, разбив рулем заднюю фару.

Пенсионер извинился предложил девушке 500 гривен за разбитую фару.

"И тут я вижу, что впереди меня припарковалось авто и из него к нам идет мужчина. Он явно при этой ситуации был сзади в своем авто и всё видел. Видя всю эту ситуацию и мое и деда состояние...он произнес такие слова: "Отпустите дедушку, надо уважать старость, я Вам дам 1000 грн на ремонт и вытянул деньги", - пишет девушка.

Девушка спросила, кем ему приходится дедушка, тот ответил, что никем и попросил отпустить пожилого мужчину.

Виктория взяла деньги и не стала вызывать полицию.

"Благодарю этого не знакомого человека ... Кто его знает, вам очень сильно повезло быть его родственником или другом! Благодарность его родителям за такого сына", - рассказала девушка.