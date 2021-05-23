Харьковчанка извинилась за скандальное интервью на День вышиванки

Во время интервью девушка назвала парад "отвратительным" и не лестно высказалась об украинском приветствии: "Слава Украине! Героям Слава!", сообщили в Telegram-канале "Х**вый Харьков".

Девушка получила большую дозу критики в свой адрес и решила извиниться перед украинцами, которых оскорбила своими высказываниями.

"Я действительно слишком резко высказалась и хочу принести свои искренние извинения потому, что я поняла, какое количество людей я оскорбила" - сказала девушка.

Она добавила, что сожалеет о сказанном и уже поплатилась за это. По словам девушки, ее уже уволили с работы и она столкнулась с огромной волной негатива.

Напомним, харьковчанка оказалась в эпицентре скандала из-за парада, который проходил в городе в честь Дня вышиванки

Так, девушка считает, что участники парада, это люди, которые якобы "зарабатывают до 6 тысяч гривень, не любят читать книги и не хотят восстанавливать экономику страны".

Кроме того она отметила, что считает фразу "Слава Украине! Героям слава!" нацистской.

"Это просто отвратительно", - первое, что ответила девушка на вопрос о параде вышиванок в Харькове.

В конце ролика корреспондент спросил девушку, считает ли она это этот парад - "парадом быдла", на что она ответила "отчасти, да, это действительно необразованные люди".

К слову, горе-педагог решила наказать ребенка из-за отсутствия ручки: "Угрожала отрезать палец".

Как сообщала Politeka, харьковчанка с детьми дерзко избавились от паспортов, видео: "Украина, иди-ка ты в...".

Также Politeka писала, что мужчина открыл стрельбу по людям на украинском курорте: "За их жизни борются врачи".