Горе-мать, которая зверски расправилась с младенцем, снова родила

Роженица в феврале 2018 родила на своем балконе сына.

По ее словам єтот ребенок для нее был нежелательным, поэтому она сначала душила его, а затем маникюрными ножницами зарезала новорожденного - тело выбросила на помойку возле собственного дома.

Теперь горе-мать снова родила - это стало известно во время заседания Николаевского апелляционного суда, где проходит процесс над женщиной, сообщает "ТСН".

Во время суда 20 мая адвокат женщины просил перенести заседание, поскольку горе-мать 12 мая снова родила ребенка и находится в роддоме.