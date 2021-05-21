Горе-мать, которая зверски расправилась с младенцем, снова родила

Роженица в феврале 2018 родила на своем балконе сына.

По ее словам єтот ребенок для нее был нежелательным, поэтому она сначала душила его, а затем маникюрными ножницами зарезала новорожденного - тело выбросила на помойку возле собственного дома.

Теперь горе-мать снова родила - это стало известно во время заседания Николаевского апелляционного суда, где проходит процесс над женщиной, сообщает "ТСН".

Во время суда 20 мая адвокат женщины просил перенести заседание, поскольку горе-мать 12 мая снова родила ребенка и находится в роддоме.

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К слову, на популярном украинском курорте в Затоке Одесской области запечатлели плачевную ситуацию

Так, нечистоты сбрасывают прямо в Черное море, при том что только пятая часть сточных вод проходит очистку перед сбросом в море.

"В Затоке плачевная ситуация. По нашей информации, только 20% нечистот поступают на очистные сооружения и, соответственно, проходят необходимую процедуру очистки", - заявил руководитель Госэкоинспекции Юго-Западного округа Виталий Караулов.

По его словам, в этом году ситуацию планируют взять под особый контроль.

К слову, горе-педагог решила наказать ребенка из-за отсутствия ручки: "Угрожала отрезать палец".

Как сообщала Politeka, харьковчанка с детьми дерзко избавились от паспортов, видео: "Украина, иди-ка ты в...".

Также Politeka писала, что мужчина открыл стрельбу по людям на украинском курорте: "За их жизни борются врачи".