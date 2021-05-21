Горе-мать, которая зверски расправилась с младенцем, снова родила
Роженица в феврале 2018 родила на своем балконе сына.
По ее словам єтот ребенок для нее был нежелательным, поэтому она сначала душила его, а затем маникюрными ножницами зарезала новорожденного - тело выбросила на помойку возле собственного дома.
Теперь горе-мать снова родила - это стало известно во время заседания Николаевского апелляционного суда, где проходит процесс над женщиной, сообщает "ТСН".
Во время суда 20 мая адвокат женщины просил перенести заседание, поскольку горе-мать 12 мая снова родила ребенка и находится в роддоме.
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К слову, на популярном украинском курорте в Затоке Одесской области запечатлели плачевную ситуацию
Так, нечистоты сбрасывают прямо в Черное море, при том что только пятая часть сточных вод проходит очистку перед сбросом в море.
"В Затоке плачевная ситуация. По нашей информации, только 20% нечистот поступают на очистные сооружения и, соответственно, проходят необходимую процедуру очистки", - заявил руководитель Госэкоинспекции Юго-Западного округа Виталий Караулов.
По его словам, в этом году ситуацию планируют взять под особый контроль.
К слову, горе-педагог решила наказать ребенка из-за отсутствия ручки: "Угрожала отрезать палец".
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