В Запорожской области массово отравили бездомных собак
Мертвых животных обнаружили местные жители.
О происшествии сообщила местная зоозащитница Татьяна Жужа.
"Мне нужны свидетели, кто видел эту ужасную картину? Целенаправленно отравили собак не раньше 10:00 утра, и скорее всего в районе стадиона, возле школы №2. Молчать не нужно, не факт, что где-то не остались "вкусняшки", и их подберет домашняя собака, коты, ежики, белки", — сообщила Татьяна .
По поводу отравления собак волонтер будет писать заявление в полицию.
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К слову, на популярном украинском курорте в Затоке Одесской области запечатлели плачевную ситуацию
Так, нечистоты сбрасывают прямо в Черное море, при том что только пятая часть сточных вод проходит очистку перед сбросом в море.
"В Затоке плачевная ситуация. По нашей информации, только 20% нечистот поступают на очистные сооружения и, соответственно, проходят необходимую процедуру очистки", - заявил руководитель Госэкоинспекции Юго-Западного округа Виталий Караулов.
По его словам, в этом году ситуацию планируют взять под особый контроль.
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