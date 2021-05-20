В Запорожской области массово отравили бездомных собак

Мертвых животных обнаружили местные жители.

О происшествии сообщила местная зоозащитница Татьяна Жужа.

"Мне нужны свидетели, кто видел эту ужасную картину? Целенаправленно отравили собак не раньше 10:00 утра, и скорее всего в районе стадиона, возле школы №2. Молчать не нужно, не факт, что где-то не остались "вкусняшки", и их подберет домашняя собака, коты, ежики, белки", — сообщила Татьяна .

По поводу отравления собак волонтер будет писать заявление в полицию.