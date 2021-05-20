В Черном море волонтеры случайно обнаружили кладбище дельфинов
Видео опубликовал центр реабилитации дельфинов "Безмятежное море".
"Веревку на хвост - и привязать к камню. Так рыболовный промысел заметает следы, прячет последствия своей деструктивной деятельности в Черном море", - говорится в сообщении.
За время работы центра были зафиксированы 2167 случаев выбросов дельфинов на побережье Крыма - большинство погибло из-за попадания в рыболовные сети.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
"Полякова с повязкой": Горбунов показал любимый шедевр беременной Осадчей
Астафьева похвасталась фигурой в блузе нараспашку и без всякого стеснения: "Очень красиво"
После дождя в Одессе повылазили змеи, кадры: "много возле моря и в центре города"
Жизнь украинских студентов оборвалась в Турции: "Словами сложно выразить боль"
Чтобы тело мертвого дельфина не всплывало - их топят с помощью груза, или наносят колотые ранения в брюшную полость дельфина.
К слову, на популярном украинском курорте в Затоке Одесской области запечатлели плачевную ситуацию
Так, нечистоты сбрасывают прямо в Черное море, при том что только пятая часть сточных вод проходит очистку перед сбросом в море.
"В Затоке плачевная ситуация. По нашей информации, только 20% нечистот поступают на очистные сооружения и, соответственно, проходят необходимую процедуру очистки", - заявил руководитель Госэкоинспекции Юго-Западного округа Виталий Караулов.
По его словам, в этом году ситуацию планируют взять под особый контроль.
К слову, горе-педагог решила наказать ребенка из-за отсутствия ручки: "Угрожала отрезать палец".
Как сообщала Politeka, харьковчанка с детьми дерзко избавились от паспортов, видео: "Украина, иди-ка ты в...".
Также Politeka писала, что мужчина открыл стрельбу по людям на украинском курорте: "За их жизни борются врачи".