В Черном море волонтеры случайно обнаружили кладбище дельфинов

"Веревку на хвост - и привязать к камню. Так рыболовный промысел заметает следы, прячет последствия своей деструктивной деятельности в Черном море", - говорится в сообщении.

За время работы центра были зафиксированы 2167 случаев выбросов дельфинов на побережье Крыма - большинство погибло из-за попадания в рыболовные сети.

Чтобы тело мертвого дельфина не всплывало - их топят с помощью груза, или наносят колотые ранения в брюшную полость дельфина.