Что только не найдешь

Пользователей сети удивила находка в Google Maps

Так, пользователи картографического сервиса Google Maps нашли "самолет-призрак" на месте авиакатастрофы 1979 года, в которой на борту погибли 273 человека.

Находкой в Reddit поделился пользователь под ником BewareTheSpamFilter.

На спутниковых снимках можно разглядеть часть летательного аппарата, находящегося недалеко от места крушения рейса 191 American Airlines в окрестностях американского города Дес-Плейнс, штат Иллинойс.

На фотографии у "самолета-призрака" отсутствует правое крыло и передняя часть фюзеляжа.

В нескольких десятках метров от самолета автор скриншота поставил на карте точку. Она указывает, где произошла катастрофа 25 мая 1979 года.

Тогда пассажирский лайнер, летевший внутренним рейсом в Лос-Анджелес, упал на землю через несколько секунд после вылета из международного аэропорта О’Хара.

На борту находились 258 пассажиров и 13 членов экипажа, все они погибли. Кроме того, под обломками воздушного судна были найдены тела еще двух человек, которых не было на борту. Они просто проходили мимо и стали жертвами крушения самолета.

Напомним, что самолетам Беларуси запретили летать в ЕС, скандал набирает обороты: требования и список стран.

Как сообщала Politeka, самолет с пассажирами летевший из Стамбула в Киев совершил аварийную подсадку, воздушное судно принадлежит авиакомпании МАУ.

Также Politeka писала, что в начале мая, на борту самолета, который летел из Киева в Доминикану произошел конфликт между пассажирами.