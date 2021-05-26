В Украине ожидается ухудшение погодных условий
Как передает Politeka.net, прогнозом на ближайшие дни поделилась синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.
Специалист отметила, что уже 27 мая кратковременные дожди, грозы и порывистый ветер будут хозяйничать почти по все территории страны.
Отсутсвием осадков в четверг смогут порадоваться лишь жители Юго-Востока Украины - там начнет дождить лишь ближе к выходным.
В украинском Гидромедцентре сообщают, что 26 мая штормовое предупреждение затронет Винницкую, Житомирскую, Киевскую, Черкасскую, Черниговскую, Сумскую области и столицу.
Там ожидаются грозы, местами град и шквал, а также шквальной ветер до 15-20 м/с.
Напомним, что Одесчина окажется в самом эпицентре циклона, надвигается торнадо.
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