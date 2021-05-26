В Украине ожидается ухудшение погодных условий

Как передает Politeka.net, прогнозом на ближайшие дни поделилась синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.



Специалист отметила, что уже 27 мая кратковременные дожди, грозы и порывистый ветер будут хозяйничать почти по все территории страны.



Отсутсвием осадков в четверг смогут порадоваться лишь жители Юго-Востока Украины - там начнет дождить лишь ближе к выходным.

"Температура воздуха завтра обещает быть симпатягой: +20+26 градусов, на Востоке, Юге и на Днепропетровщине будет, как летом, +24+28 градусов", - поделилась Диденко.

Также синоптик отметила, что уже в субботу дожди и ливни накроют всю Украину. Кроме того, на протяжении выходных еще и похолодает.



В украинском Гидромедцентре сообщают, что 26 мая штормовое предупреждение затронет Винницкую, Житомирскую, Киевскую, Черкасскую, Черниговскую, Сумскую области и столицу.



Там ожидаются грозы, местами град и шквал, а также шквальной ветер до 15-20 м/с.