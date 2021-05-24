Синоптики дали детальный прогноз погоды на начало недели в Украине

Свежий прогноз погоды публикует пресс-служба Укргидрометеоцетра.

В понедельник, 24 мая, солнечная погода ожидается в западных и северо-западных областях Украины, воздух прогреется до +21..+25 градусов.

Дожди с грозами синоптики прогнозируют на всей Левобережной Украине, а также в Киевской, Кировоградской, Черкасской и Херсонской областях.

25 мая погода изменится, грозовые дожди перейдут на Запад. Днем будет тепло до +20..+22 градуса.

26 мая дожди ожидаются в западных, северных и юго-западных областях. На Юге, Востоке и центральных областях синоптики прогнозируют настоящую жару до +29 градусов.

