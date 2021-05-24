Синоптики дали детальный прогноз погоды на начало недели в Украине
Свежий прогноз погоды публикует пресс-служба Укргидрометеоцетра.
В понедельник, 24 мая, солнечная погода ожидается в западных и северо-западных областях Украины, воздух прогреется до +21..+25 градусов.
Дожди с грозами синоптики прогнозируют на всей Левобережной Украине, а также в Киевской, Кировоградской, Черкасской и Херсонской областях.
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25 мая погода изменится, грозовые дожди перейдут на Запад. Днем будет тепло до +20..+22 градуса.
26 мая дожди ожидаются в западных, северных и юго-западных областях. На Юге, Востоке и центральных областях синоптики прогнозируют настоящую жару до +29 градусов.
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Так, нечистоты сбрасывают прямо в Черное море, при том что только пятая часть сточных вод проходит очистку перед сбросом в море.
"В Затоке плачевная ситуация. По нашей информации, только 20% нечистот поступают на очистные сооружения и, соответственно, проходят необходимую процедуру очистки", - заявил руководитель Госэкоинспекции Юго-Западного округа Виталий Караулов.
По его словам, в этом году ситуацию планируют взять под особый контроль.
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