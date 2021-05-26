В результате в больницу попали два человека

В Краматорске в средней школе ученики отправили преподавателя на больничную койку. Дети распылили перцовый баллончик, сообщает "ОбщеЖитие".

По предварительной информации, 25 мая, перед уроком один из 7-классников похвастался что имеет перцовый баллончик. Он в коридоре показал его одноклассникам, а потом спрятал в рюкзак, а сам ушел.

Двое парней решили без разрешения взять средство защиты и умудрились сломать запорное устройство баллончика. Он распространял раздражающее вещество до полного опустошения.

Больше всех досталось мальчику, который сломал баллончик, а также учительнице, которая шла прямо за ним. Сейчас 7-классник находится в реанимационном отделении, его состояние стабилизировалось. А вот учительница лежит в больнице с сердечным приступом.

Сейчас в школе ведется полное разбирательство инцидента.

"Неприятно, что буквально несколько дней назад в 31-й школе проходил специализированный урок, на котором военные специалисты рассказывали детям об опасности различных предметов, и о том, что именно нельзя приносить в школу. Как видим, устный урок не пошел впрок. Нужно будет заново провести образовательные занятия с детьми на эту тему во всех школах, тем более что впереди летние каникулы", — отметила и.о. начальника управления образования Елена Дрига.

Напомним, под Львовом директор затравила учениц и понесла наказание за это.

Как сообщала Politeka, украинская учительница на Полтавщине довела ребенка до крайности, а наказали за все это мать школьника.

Также Politeka писала, что горе-педагог решила наказать ребенка из-за отсутствия ручки и угрожала отрезать школьнику палец.