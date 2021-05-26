В Украине собираются повысить единый налог

Соответствующий законопроект разработал Кабинет министров, пишет «Обозреватель». Изменения могут затронуть физлиц-предпринимателей ("ФОПов") четвертой группы.

Если закон примут им придется платить больше за каждый гектар. Так, планируют пересмотреть следующие ставки:

для пашни, сенокосов и пастбищ – с 0,95 до 1,9;

для пашни, сенокосов и пастбищ, расположенных в горных зонах и на полесских территориях, – с 0,57 до 1,14;

для многолетних насаждений (кроме многолетних насаждений, расположенных в горных зонах и на полесских территориях) – с 0,57 до 1,14;

для многолетних насаждений, расположенных в горных зонах и на полесских территориях, – с 0,19 до 0,38.

Кроме того, заметно поднимут ставки на железную руду. По новой шкале ставка ренты на железорудное сырье (ЖРС) будет зависеть от индекса цен на ЖРС с 62% содержанием железа CFR China. Наивысшая составит 16% (при цене выше $180/тонна), затем 14% (от $150 до $180/тонна), 12% (от $120/тонна до $150/тонна), 8% (от $85 до $120/тонна), 3% (от $65 до $85/тонна) и, наконец, 0,1% (ниже $65/тонна).

Кроме того:

разрешат проводить проверки , когда есть информация о нарушениях в обороте топлива, запретят снижать стоимость полезных ископаемых (+3 млрд);

, когда есть информация о нарушениях в обороте топлива, запретят снижать стоимость полезных ископаемых (+3 млрд); перенесут на производителей и импортеров уплату 5% акцизного налога на максимальную розничную цену табачных изделий (+1,9 млрд грн);

на максимальную розничную цену табачных изделий (+1,9 млрд грн); внедрят минимальный налог на 1 га сельскохозяйственной земли (+10,3 млрд);

(+10,3 млрд);

ограничат возмещение НДС для посредников в продаже потребительских товаров (+3 млрд грн).

для посредников в продаже потребительских товаров (+3 млрд грн).

Как известно, ставки единого налога в 2021 году устанавливаются на уровне:

для первой группы - до 10% от размера прожиточного уровня в Украине

для второй группы - до 20% от минзарплаты (точный размер ставки для 1 и 2 групп ежегодно устанавливаются местными советами)

для третьей группы (неплательщиков НДС) - 5% от дохода

для третьей группы (плательщиков НДС) - 3% от дохода.

для третьей группы СПД-ювелирщиков ставка налога составляет 5%.

для четвертой группы ставка налога устанавливается от количества используемой земли.

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