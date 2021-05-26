Школьницы совершили преступление не думая о последствиях

В селе Озеро Волынской области две ученицы 4 и 8 классов проникли в кабинет директора школы и украли у ноутбук, который стоит 10 тысяч гривен.

Об этом сообщает "Суспильное" со ссылкой на пресс-секретаря полиции Волыни Ольгу Бузулук.

По словам правоохранительницы, сестры-школьницы проникли в кабинет директора 21 мая, где взяли ноутбук.

При этом девочки планировали вернуть технику в понедельник, 24 мая, однако не успели это сделать. Ведь директор заметил исчезновение техники и позвонил в полицию.

По словам директора, девушки взяли ноутбук для того, чтобы посмотреть на технику, так как "дома такого не имеют". Так они объяснили свой поступок и правоохранителям. Родителям сказали, что нашли технику на свалке.

"Ноутбук нашли дома у школьниц. Родители о происхождении техники не догадывались", - рассказала Бузулук.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины. Речь в этой статье иидет о краже, соединенной с проникновением.

Напомним, недавно директор лицея в Сосновке Львовской области затравила старшеклассниц за внешний вид и неоднократно обзывала их нелицеприятными прозвищами.

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