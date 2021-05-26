В Чернигове мужчина с особой жестокостью расправился с собственным сыном



Как передает Politeka.net, об этом сообщили в прокуратуре города.

Вопиющий инцидент произошел летом 2020 года.

Тогда мужчина нанес своему 7-летнему сыну не менее 106 ударов кухонным ножом и 8 ударов тупым предметом в область лица, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей, в результате чего мальчик скончался на месте происшествия.

"Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, подозреваемый во время совершения убийства не мог осознавать значение своих действий и руководить ими, находился в состоянии невменяемости", - сообщили в прокуратуре.

Теперь мужчину отправят в медучреждение по оказанию психиатрической помощи со строгим наблюдением.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве парень нанес собственным родителям и 8-летнему брату многочисленных ножевых ранений, от которых все погибли на месте.

После расправы он еще несколько дней пробыл в квартире с телами, но после того, как родные заподозрили неладное попытался скрыться. Правоохранителя удалось поймать подростка. В преступлении он сознался.

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