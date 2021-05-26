В Виннице избрали меру пресечения женщине, которая сбила 13-летнего ребенка
Подробности из зала суда сообщили на "33 канале".
Страшная авария произошла 24 мая - девушка в состоянии алкогольного опьянения на кроссовере наехала на ребенка, который шел по тротуару.
13-летнему Андрею сделали операцию, которая длилась 5 часов.
Ребенок только на пару секунд пришел в себя вчера. Сейчас он снова без сознания.
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Известно, что виновница ДТП Наталья Дзись была пьяна - в ее крови было 3,3 промилле алкоголя.
Во время заседания суда маме парня стало плохо, ее забрала скорая.
Судья постановил применить к подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней и определил залог в размере 181 600 гривен.
Кроме того выяснилось, что подозреваемая состояла на учете в диспансере с диагнозом алкоголизм.
Напомним, что в Одессе трамвай сошел с путей и затормозил в столб: очевидцы сняли всё на видео.
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