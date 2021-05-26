Вопиющий случай произошел в Тернопольской области

Так, местные врачи госпитализировали двухлетнюю девочку, которая случайно напилась бензина.

Об этом в Facebook сообщил генеральный директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Тернопольской области Михаил Джус.

Отмечается, что несчастный случай произошел 25 мая в с. Ястребово Козовского района, куда в 19:58 выезжала районная бригада скорой помощи.

"Двухлетний ребенок случайно напился бензина ... с диагнозом "отравление токсичным веществом" девочку, после оказанной медицинской помощи, госпитализированы в областную детскую больницу", - говорится в сообщении.

Также ранее сообщалось, что в Краматорске в средней школе ученики отправили преподавателя на больничную койку. Двое парней решили без разрешения взять средство защиты и умудрились сломать запорное устройство баллончика. Он распространял раздражающее вещество до полного опустошения.

Больше всех досталось мальчику, который сломал баллончик, а также учительнице, которая шла прямо за ним. Сейчас 7-классник находится в реанимационном отделении, его состояние стабилизировалось. А вот учительница лежит в больнице с сердечным приступом.

Напомним, под Львовом директор затравила учениц и понесла наказание за это.

Как сообщала Politeka, украинская учительница на Полтавщине довела ребенка до крайности, а наказали за все это мать школьника.

Также Politeka писала, что горе-педагог решила наказать ребенка из-за отсутствия ручки и угрожала отрезать школьнику палец.