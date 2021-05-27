Украинец вживил себе под кожу уже 8-й чип
Теперь киевлянин Павел Клец расплачивается в магазине только рукой и открывает магнитный замок на двери с помощью чипа, сообщает ТСН.
Все чипы размещены в руках, Павел рассказал журналистам, что в Украине уже около 10 чипированных людей
Стоимость каждого чипа - около 100 долларов. Все чипы Клеца производства США.
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По словам Павла, механизм легко извлекать из-под кожи, а в аэропорту металлодетекторы не фиксируют его из-за очень маленького размера.
Ранее мы писали, что в Киеве решили урегулировать правила перевозки некоторых вещей
Речь идет, в частности, о транспортировке в столичной подземке моноколес, самокатов, предметов более 2 метров. Руководство подземки совместно с активистами разработали схему использования этих видов транспорта в столичном метро.
Участники совещания предложили внести следующие изменения:
1. Моноколеса могут перевозиться, как они есть. Владельцы ответственно относятся к другим пассажирам и следят, чтобы никого не испачкать.
2. Самокаты. Все, состоящие, рекомендуется складывать. Те, что более 120 см по сумме измерений, дополнительно оплачиваются. Владельцы ответственно относятся к другим пассажирам и следят, чтобы никого не испачкать.
3. Любые вещи более 200 см запрещено перевозить.
4. По желанию проходить с самокатом, моноколесом или иным багажом можно у контроллера.
5. Кататься по платформе запрещено. Это может привести к сложным травмам.
Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.
Как сообщала Politeka, украинцев ждут новые цены на проезд в киевском метро, насколько подорожает.
Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.